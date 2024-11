Facebook lancia l’ #hashtag !

-di Laura Maria Tavella. L’hashtag arriva anche su Facebook. Il simbolo che ha fatto la fortuna di Twitter è stato integrato anche da Facebook: da oggi, gli utenti potranno inserire il tag preceduto dal simbolo cancelletto(#) su tutti i loro post; cliccando sull’hashtag, finora visibile ma non cliccabile, si accederà a tutte le conversazioni sullo stesso argomento.Così, sarà molto più semplice trovare gli argomenti di cui gli alti utenti parlano, nello stesso modo in cui siamo abituati a fare su Twitter, e sarà possibile usare l’hashtag mentre si seguono eventi live.Gli hashtag, ovviamente, si adatteranno alle impostazioni di privacy fissate dagli utenti, quindi se si inserirà un hashtag in un post visibile solo agli ‘amici’ su Facebook, quel commento continuerà a essere visibile solo ai propri contatti.La novità riguarda anche gli inserzionisti, che potranno così intervenire all’interno di determinate conversazioni di loro interesse.Facebook è troppo buono? Siate realisti.Gli hashtag permettono a Facebook di conoscere meglio gli argomenti di interesse dei propri utenti, ancora meglio dei “mi piace” sulle pagine, e quindi indirizzare pubblicità più mirate. Nonostante cio, siamo comunque in attesa del simbolo che tanto ci fa amare Twitter.