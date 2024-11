Facebook lancia Live Map

di Laura Maria Tavella – Da oggi Facebook introduce una novità: sulla colonna sinistra della bacheca, sotto Applicazioni, da qualche ora appare la voce “Video in diretta”.

Si tratta dell’ultima integrazione del social network di Zuckemberg che, dopo il successo ottenuto dai “video in diretta”, ha deciso di espandere la possibilità a tutti gli utenti, quindi non solo tra i nostri contatti, ma tra quelli di tutto il mondo.

Cliccando su “video in diretta”, infatti, appare sullo schermo una mappa del mondo in cui, tramite puntini, vi sarà mostrata l’ubicazione dei diversi filmati in diretta fatti in quel momento, dagli utenti di tutto il mondo, con un’anteprima di pochi secondi del video.

A sinistra, una colonna elenca tutti i video più visti al momento, con un maggior numero di spettatori e, passandoci sopra con il mouse, Facebook mostra anche i collegamenti, cioè le località da cui si collegano il maggior numero di utenze.

Scegliendo di aprire un Live, avrete la possibilità di interagire inserendo commenti, attribuendo un mi Piace e visualizzando il numero degli spettatori.

Va comunque chiarito che tra i video disponibili compaiono sulla mappa solo quelli in condivisione pubblica.

Cosa ne pensate? Non credete anche voi che questo sia il primo passo per Facebook per diventare un’enorme finestra sul mondo in presa diretta?