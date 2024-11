Facebook lancia Workplace

Facebook lancia anche in Italia Workplace, uno strumento mobile per le aziende e per coloro i quali non lavorano in ufficio o alla scrivania e che possono così utilizzarlo per lavorare con i loro colleghi da qualsiasi luogo del mondo.

Allo strumento, che prevede una tariffa mensile per utente attivo (per cui le aziende pagano solo per quello che effettivamente utilizzano), nel corso degli ultimi 18 mesi sono state aggiunte numerose funzioni tra le quali i Gruppi Multi-aziendali, Live, Le Reactions, Traduzione automatica, Videochiamate e telefonate di gruppo nelle Work Chat, Trending post, filtri di Ricerca e molte altre.

I gruppi condivisi consentono ai dipendenti di organizzazioni diverse di poter lavorare insieme, utilizzando funzioni di Facebook già familiari quali News Feed, Gruppi, Chat, video Live e tante altre. Questo significa che è possibile chattare con un collega in tutto il mondo in tempo reale, ospitare un brainstorming virtuale in un Gruppo, o seguire la presentazione dell’amministratore delegato su Facebook Live.