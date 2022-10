Facile Ristrutturare inaugura a Reggio il nuovo store con Paola Marella e la Reggina

In occasione dell'inaugurazione, ai primi 50 arrivati verranno regalati 𝟱𝟬 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 per la partita Reggina-Perugia del 22 ottobre. Impossibile perdersi l'evento: tutte le info

Facile Ristrutturare è lieta di annunciare l’apertura del nuovo Store a Reggio Calabria, città che fa da punta dello stivale, contraddistinta dal mare cristallino e dai paesaggi mozzafiato.

L'appuntamento da non perdere è per lunedi 17 ottobre alle ore 17 in Via Cattolica dei Greci 28/A, per festeggiare insieme e a ritmo di musica questo importante traguardo. Per l’occasione è stato organizzato un grande evento, accompagnato da un ricco aperitivo, gadget brandizzati, dj set e tante sorprese. Tra queste sicuramente la presenza di ospiti d'eccezione.

Per l'occasione infatti sarà presente la splendida testimonial di Facile Ristrutturare Paola Marella, personaggio noto a livello nazionale e in particolare per quanto riguarda l'immobiliare. Oltre a Paola Marella, parteciperà all'evento anche uno special guest della Reggina Calcio, formazione che agli ordini di Filippo Inzaghi sta ben militando nel torneo di serie B.

Ma non finisce qui! Proprio in occasione dell'inaugurazione, alle prime 50 persone maggiorenni arrivate verranno regalati 𝟱𝟬 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 per la partita in casa 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗶𝗻𝗮-Perugia del 22 ottobre, presso la Tribuna est dello 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗢𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 per sostenere con entusiasmo la squadra dal 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼!

"È un onore avere al fianco della nostra realtà un partner come la Reggina 1914 con cui condividiamo importanti valori e prospettive comuni come la determinazione e lo spirito di squadra, aspetti fondamentali per raggiungere traguardi sempre più significativi e scalare la classifica. Una grande occasione per festeggiare insieme ma anche un’opportunità di vedere da vicino il mondo di Facile Ristrutturare. In continua espansione, con oltre 70 sedi e 5000 collaboratori sul territorio, l’obiettivo dell’azienda è essere disponibile e accessibile sul territorio italiano in maniera diffusa, fornendo ad ogni regione non solo un supporto a livello di professionisti attivi in loco, ma anche di sedi fisiche che siano funzionali all’incontro tra clienti e Architetti. In quest’ottica inauguriamo il nuovo Store in Calabria, che vanta uno spazio di Coworking, arredi di design e una zona accoglienza dedicata ai clienti dove condividere ispirazioni e organizzare meeting di formazione", dichiarano i vertici dell'azienda Facile Ristrutturare.

L'azienda leader nella ristrutturazione e con diversi sedi sparse in Italia ha un collegamento diretto con la nostra terra. L'amministratore delegato dell'azienda infatti è il reggino Vincenzo Polimeni.

Tra i partecipanti all'evento di lunedi 17 ottobre anche i Fondatori di Facile Ristrutturare, Loris Cherubini e Giovanni Amato. Per tutte le info relative all'evento che si terrà a Reggio Calabria, CLICCA QUI