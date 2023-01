Facoltà di Medicina a Reggio, la politica in coro è d'accordo: 'Opportunità di sviluppo'

Sorgerà davvero una Facoltà di Medicina a Reggio Calabria? In attesa di conoscere i prossimi step e capire la reale fattibilità, arrivano pareri concordanti della politica.

“La nascita, in città, di una Facoltà di Medicina darebbe più possibilità ai nostri giovani e, al tempo stesso, porterebbe al ritorno di quanti, professionisti e studenti, oggi esercitano la loro attività lontano dalla terra d’origine. Si tratterebbe, insomma, di un arricchimento generale da inseguire con ogni energia positiva che ha a cuore le sorti ed il futuro della nostra comunità.

«Adesso è tempo che i fatti prendano il posto delle parole e ci si concentri sui passi avanti compiuti, in questo senso, da Comune e Città Metropolitana cercando di convogliare l’interesse degli altri enti territoriali. Solo un movimento unico e corale potrà portare ad un risultato storico immaginato da Giovanni Latella”, è il pensiero espresso da Italia Viva, partito che esprime il sindaco f.f. Brunetti.

Se il pieno sostegno di Italia Viva all’iniziativa promossa da un consigliere dello stesso partito, ovvero Latella, era ampiamente prevedibile, lo stesso non può dirsi riguardo a quanto affermato dal presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso e da Amalia Bruni, leader dell’opposizione in consiglio regionale.

In una vicenda che nelle ultime settimane ha fatto registrare da Catanzaro (anche) posizioni campanilistiche, Mancuso e Bruni si dicono d’accordo con la nascita di nuove facoltà di medicina fuori dal territorio catanzarese.

“La Calabria è l’ultima regione in Italia e in Europa, figurarsi se mi preoccupo se Cosenza o Reggio avranno altri 200 studenti di medicina: saranno 200 in più in Calabria ma non è che li perde Catanzaro. Solo chi fa falsa informazione può dire questo: Catanzaro non perde nulla, la Calabria guadagna studenti.

A mio avviso, da parte di chi gestirà l’Università, il rettore o il futuro rettore ci dovrà essere la lungimiranza di ampliare l’offerta dei corsi. Non bisogna entrare in contrapposizione con gli altri territori, sarebbe da ignoranti non considerare qual è la situazione della Calabria”, il pensiero del presidente del consiglio regionale.