Facoltà di Medicina a Reggio, il Rettore Zimbalatti: "Necessaria sinergia istituzionale"

Passata all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale la mozione sull’istituzione del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia all’Università Mediterranea. Il testo è stato illustrato in aula dal consigliere comunale Giovanni Latella ed era già stato approvato in consiglio metropolitano, discussa in commissione al Comune ed approvata all’unanimità.

Del Corso di Laurea in Medicina a Reggio Calabria se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di Live Break (CLICCA QUI per rivedere la puntata). Il Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, collegato in esterna si è soffermato sulla mozione approvata in consiglio comunale.

“L’istituzione di un corso di laurea in medicina è un argomento molto importante e delicato. Se ne parla da tanto tempo, sempre con la giusta attenzione. Mai come in questo caso va affrontato con grande sintonia istituzionale, non può essere opera di una sola istituzione. Sono necessari numerosi investimenti non solo economici ma anche strutturali a partire dal coinvolgimento del Gom. L’università Mediterranea può essere certamente il capofila dal punto di vista didattico ma sempre nel complesso di un ragionamento di insieme”, le parole di Zimbalatti.

Il Rettore della Università Mediterranea ha evidenziato come l’ateneo reggino sia impegnato da anni “nella formazione sanitaria, attraverso corsi di formazione e corsi infermieristici in sinergia con l’Università di Catanzaro. I piccoli passi li stiamo cercando di fare sia in campo medico che sanitario, basti pensare al corso in scienze motorie”.

Oltre ai consiglieri comunali Massimo Ripepi e Franco Barreca, entrambi presente nella redazione di CityNow, sull’argomento corso di laurea in medicina è intervento in collegamento anche Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici Rc.