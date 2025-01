Medicina a Reggio, Zimbalatti: ‘Più vicina, ma il percorso è complesso’

Facoltà di Medicina a Reggio Calabria, il progetto è fattibile. Per entrare nel dettaglio delle possibilità. tavolo tecnico tenutosi oggi al Gom di Reggio. All’importante incontro hanno partecipato l’on. Giusy Princi, il commissario straordinario del GOM dott. Gianluigi Scaffidi, il rettore Giuseppe Zimbalatti, il rettore dell’Unical Nicola Leone, il direttore sanitario del GOM Salvatore Costarella, il presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria Pasquale Veneziano e il direttore generale del dipartimento salute della Regione Calabria Tommaso Calabrò.

Ottimismo di fondo condiviso dai vari protagonisti seduti al tavolo, all’interno però di un cammino che non sarà breve e semplice.

Il Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, spiega ai microfoni di CityNow il proprio punto di vista.

“Corso di laurea in Medicina a Reggio Calabria più vicino ma all’interno di un percorso molto complesso che vede impegnati diversi enti. Come già detto nel recente passato, c’è la nostra disponibilità e di tutto il sistema universitario calabrese ad intraprendere percorsi virtuosi.

Siamo alla ricerca delle migliori soluzioni possibili per individuare un percorso che sostenibile. Il discorso è fattibile grazie alla grande disponibilità del Gom, serve sinergia e collaborazione. Costi sui 4 milioni di euro l’anno? È ancora presto per entrare in questi dettagli. L’impegno va ben oltre le risorse economiche, va valutato tutto attentamente. L’idea è bellissima e adesso va trasformata in un progetto concreto, sostenibile, volto a formare giovani preparati”, il pensiero di Zimbalatti.