Fahionshooting

Hai sempre sognato di fare la modella o semplicemente hai voglia di avere delle foto professionali con te come protagonista? Hai voglia di farti conoscere e hai bisogno di un pò di pubblicità?Richiedi un fashion book digitale su www.modeonagency.com Ci adattiamo alle tue esigenze,ti indichiamo il nostro fotografo più vicino alla tua città,ti indirizziamo sullo stile più adatto a te!Cosa vuoi di più?Inoltre il Backstage è compreso nel #fashionshooting e include : Make-up,Hair-style, Style, Cambio Abiti, Location ed eventualmente Photo Retouching ad un prezzo imbattibile!Infine se possiedi le caratteristiche delle ragazze che stiamo cercando puoi entrare direttamente a far parte del nostro mondo e decidere di collaborare con noi anche in futuro! Insomma realizzare i tuoi desideri non è mai stato così semplice! Ti aspettiamo!!!di Fabiana TripodiMake-up,Hair-style,Style,Photo: Giulia MuloniaModel: Ilaria TorricellaContacts :www.modeonagency.comwww.mode0n.blogspot.itwww.giuliamulonia.blogspot.itfabiana.tripodi@yahoo.itmodeonblog1@gmail.itgiuliamulonia@hotmail.it website