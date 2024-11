“Fai bei sogni” di Massimo Gramellini: Un Viaggio nel Cuore Umano

“Fai bei sogni” è il nuovo libro di Massimo Gramellini, noto al grande pubblico per le sue incisive analisi settimanali nella trasmissione “Che tempo che fa”. Il libro è un racconto dedicato a coloro che nella vita hanno perso qualcosa: un amore, un lavoro, un tesoro e, rifiutandosi di accettare la realtà, finiscono per smarrire se stessi.

Il protagonista del romanzo è sconvolto da uno squarcio di realtà troppo fredda e cruda per il suo cuore di bambino, rimasto tale anche da adulto, che continua a bramare un affetto vero che fatica a trovare. “Fai bei sogni” è soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla, raccontando la storia di un viaggio interiore e di chi ha il cuore incrostato da anni di rabbia e delusioni.

Edizione Natalizia Speciale

Per celebrare il milione di copie vendute, Longanesi editore propone un’edizione natalizia speciale del romanzo, con una fascetta personalizzabile ideale per i vostri regali. Citynow.it consiglia “Fai bei sogni” come uno dei regali perfetti da mettere sotto l’albero, sia per voi stessi che per chi non vuole perdersi il caso letterario dell’anno!