Presidenza del Consiglio e calendario del ‘ritorno alla normalità’: è una bufala

Nell’era in cui, grazie alla tecnologia, quasi tutto è possibile, diffondere fake news è facile quanto stupido. Per smentire una falsa notizia non ci vuole poi così tanto, basta semplicemente ricercare su Google fonti autorevoli che sciolgano ogni dubbio.

Negli ultimi giorni, sta circolando sui social una falsa lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmata dal Presidente Mattarella, dal Premier Conte e dal Ministro Lamorgese. Tralasciando il ‘disordine’ di questo presunto documento e l’italiano in cui è stato scritto, alla luce delle dichiarazioni del Governo si intuisce immediatamente di non dover dare adito alla notizia.

Leggi anche

Più volte, durante le sue conferenze stampa, Conte ha ribadito che non esistono, al momento, date precise per un possibile ‘ritorno alla normalità‘. La nostra vita è in continua evoluzione, così come le decisioni dello Stato che dipendono dai cambiati della curva del Coronavirus in Italia.

Non è assolutamente plausibile tirare fuori date ‘certe’ per la ripresa delle normali attività nel nostro Paese. Diffidate sempre da queste notizie ed anche dal divulgare. Tutto ciò non fa altro che creare false speranze e confusione in tutti gli italiani che, in questo particolare momento, chiedono solo risposte concrete.