Calendario riaperture Ansa: è una fake news

Un programma riaperture per lo sviluppo davvero molto dettagliato, ma...

Circola in queste ore sui social network un’immagine secondo cui sarebbe praticamente deciso il nuovo programma riaperture per lo sviluppo del Paese, in seguito all’emergenza determinata dal Coronavirus.

Nello specifico, il programma riaperture di cui si parla in questa fase, per quanto verosimile con le diverse fasi 1, 2 e 3, ad oggi non è mai stato menzionato da ANSA, ne tanto meno dal Governo.

Un programma riaperture per lo sviluppo davvero molto dettagliato, con tanto di “fonte autorevole” a sostegno di questa bufala. L’unica pecca è che ANSA non ha mai pubblicato una tabella di questo tipo.

E’ pur vero che alcune di queste date con relative riprese non sono da escludere, ma al momento non si hanno notizie ufficiali utili per confermare queste tesi. Ci troviamo ancora una volta a fronteggiarci con una fake news.