‘Verified badge’ su Instagram: attenzione alla fake news che circola su WhatsApp

“Verified badge” sono queste le parole che tanti utenti di Instagram sognano di veder apparire sul proprio profilo.

Così come è accaduto per Facebook, anche il social network delle foto ha scelto di inserire questa opzione. Il badge ‘verificato’, però, viene concesso solo a grandi aziende, a grandi marchi o a personaggi famosi, lasciando fuori tutti gli altri utenti. Ottenerlo, quindi, non è affatto semplice ma neanche impossibile.

Per poter ottenere l’ambita “spunta blu” bisogna essere degli utenti noti. Molti followers, una buona interazione, essere famosi a tal punto che qualcuno potrebbero creare profili fake per rubare la popolarità.

Avere un profilo verificato significa avere un ruolo di influencer. La spunta di verifica è divenuta, con il tempo, un elemento di grande interesse commerciale che contraddistingue lo status sociale di un individuo o un’attività.

Sia che abbiate fatto richiesta ad Instagram per il badge, sia che invece ne siate completamente all’oscuro, fate bene attenzione ai messaggi che vi arrivano. Nelle ultime settimane, molti utenti hanno trovato su WhatsApp il seguente messaggio:

“Verified Badge!

We have reviewed your account and determined that it is a compatible account for the installation rules and we would like to give you a certified badge. To obtain a confirmation badge, please respond to the folowing Questions and fill out the information we need. Your account is reviewed between 12-24 hours. Then you will be informed by post

(Thank you Instagram Team)

Apply Form – http://bllue-badge.rf.gd”.