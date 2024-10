Falcomatà alla prima uscita di ‘Anziani in movimento’: “Fondamentali per la crescita dei nostri bambini” – FOTO

Presentata al pubblico al Centro civico di Pellaro la nuova associazione “Anziani in movimento” (presidente, Sara Serrao), “tenuta a battesimo” dal sindaco Giuseppe Falcomatà nel corso di una manifestazione coordinata e condotta da Natalia Polimeni; presenti, fra gli altri, i consiglieri comunali Filippo Burrone, Nancy Iachino e Giovanni Latella.

«Un’associazione che nasce è sempre un elemento positivo per una comunità. Ma lo è di più – ha evidenziato il primo cittadino – se coinvolge tanti elementi della cosiddetta ‘terza età’, per due ordini di ragioni: l’operosità associazionistica contribuisce a ravvivare corpi e cervelli di qualsiasi età, e nel caso specifico dei meno giovani consente loro di svolgere attività cui difficilmente, in caso contrario, potrebbero attendere. E poi, troppo spesso pensiamo solo alle generazioni ‘verdi’: più che opportuno, invece, tributare il giusto spazio agli anziani, cardini di un novello ‘welfare di comunità’ svolgendo un ruolo fondamentale per la crescita dei nostri bambini».