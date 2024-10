Falcomatà all’apertura di “In campo per la vita”: “Cultura della donazione alla base di una comunità civilmente e socialmente matura”

E’ quanto ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà intervenendo durante l’incontro di apertura della manifestazione “In campo per la vita”, evento sportivo culturale di sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Reggio Calabria e dall’Associazione Culturale Pitagora.

“Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutti coloro che hanno voluto promuovere questa bella iniziativa nella nostra città – ha aggiunto il sindaco – sono contento che così tante realtà virtuose che operano sul territorio reggino abbiano deciso di incontrarsi per promuovere, soprattutto tra i giovani, la cultura della donazione, legando questo concetto alla pratica sportiva che da sempre è veicolo di socialità e solido strumento per l’educazione dei ragazzi. Come sempre più spesso accade, Reggio Calabria dimostra di essere un contesto molto fertile ed attento a questi temi. E la sinergia messa in campo per l’iniziativa odierna dimostra che la nostra comunità può vantare importanti punti di riferimento in questo campo, che costituiscono un valido esempio e metro di confronto soprattutto per le giovani generazioni”.