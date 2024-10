Falcomatà annuncia il Waterfront, Cannizzaro: “Stia sereno, lo farà il centrodestra”

E’ l’argomento ‘caldo’ degli ultimi giorni. Durante il comizio di chiusura della manifestazione S’Intesi, il sindaco Falcomatà a sorpresa ha dichiarato che l’importante progetto del Waterfront si farà, a partire da dicembre.

“Presto daremo il via a una grande opera, strategica per lo sviluppo del turismo nella nostra città, che è il Museo del Mare di Zaha Hadid, che potrà dare una grande risposta anche a chi diceva che noi amministriamo ‘con risentimento e non con sentimento’.

Noi le cose positive per la città non le buttiamo via di certo: fanno parte di una narrazione unica che si snoderà attraverso il Parco Lineare Sud, il ponte Calopinace, l’Arena Lido, il Lido comunale”, le parole di Falcomatà.