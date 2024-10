Falcomatà: “Approvata assunzione vigili e uffici comunali ‘plastic free’ “

Con il seguente post pubblicato su Facebook, ieri il sindaco Falcomatà ha illustrato le ultime approvazioni in giunta comunali.

Tra queste, l’assunzione di 12 vigili stagionali e gli uffici comunali che diventano ‘plastic free’. Il sindaco di Reggio Calabria fa anche una breve considerazione politico-atmosferica sul ‘clima irrespirabile’ che si vive in Italia.

“È vero oggi fa proprio caldo a Reggio, ed è un 12 agosto in cui anche in tutta Italia il clima pur se “irrespirabile” impone di non fermarsi.

Ma il 12 agosto per un sindaco, è come sempre un lunedì di una settimana che deve essere comunque operativa, tra incontri, (a proposito, auguri Carmelo per i tuoi 100 anni e ai tuoi 9 figli), sopralluoghi sui cantieri, impegni di Palazzo.

Oggi in giunta, tra l’altro abbiamo approvato:

– l’ok ai lavori di riqualificazione della statua di San Francesco a Catona;

– il divieto dell’uso della plastica negli uffici comunali, per renderli “Plastic Free”;

– l’assunzione di 12 vigili stagionali;

– l’istituzione delle aree per gli spettacoli delle feste settembrine”.