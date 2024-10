Falcomatà: «Auguri di buon lavoro al Presidente Condipodero»

«Congratulazioni e tanti auguri di buon lavoro all’avvocato Maurizio Condipodero, rieletto Presidente Regionale del Coni e riconfermato al vertice dello sport calabrese. Il suo grande amore per lo sport e la sua straordinaria capacità di sintesi saranno ancora al servizio degli sportivi della nostra regione che già in questi anni hanno avuto modo di apprezzare le qualità di Condipodero, instancabile organizzatore e fervido promotore del percorso di rilancio della Calabria sportiva». E’ quanto dichiara il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la rielezione di Condipodero alla Presidenza regionale del Coni Calabria.

«Al riconfermato Presidente – ha aggiunto il sindaco Falcomatà – gli auguri da parte dell’Amministrazione comunale e metropolitana che rappresento, nella certezza che la sua rielezione rappresenta un nuovo decisivo impulso per i tanti progetti in cantiere e le diverse iniziative in corso di realizzazione, con il prezioso supporto dei massimi vertici nazionali del Coni che, proprio grazie all’attivismo del Comitato Regionale, ora guardano alla Calabria con rinnovato interesse».