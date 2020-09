Ballottaggio, Falcomatà ai cittadini: 'Adesso la scelta è tra Reggio e la Lega Nord'

Il sindaco uscente è il primo a prendere la parola in questa tornata elettorale che riguarda il Comune di Reggio Calabria. Giuseppe Falcomatà a metà dello scrutinio ha deciso di incontrare la stampa locale:

"Grazie, grazie per essere qui a quest'ora e ad un punto in cui possiamo fare i primi bilanci. C'è stata una grande affluenza. 96 mila cittadini sono andati al voto a dimostrazione di una ritrovata democrazia e partecipazione. Il risultato delle urne fino ad ora è una fotografia dell'attuale situazione in città.