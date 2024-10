Falcomatà all’attacco: ‘Volete provare ad ammazzare me? Va bene ma non ammazzate la città” – VIDEO

“Volete colpire il sottoscritto? Volete fare campagna elettorale non sui temi ma contro il Sindaco? Fatela. Abbiate però la compiacenza di non sacrificare un’intera città per i vostri scopi”.

Il sindaco Falcomatà si rivolge così all’opposizione e ai candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali e non usa mezzi termini durante un video apparso su Primavera Live.

“Volete provare ad ammazzare me? Va bene ma non ammazzate la città. Noi continueremo a lavorare. Ci sta andare addosso al sindaco e ‘avere le palle piene’ perchè la città è colma di rifiuti ma ricordo che questa situazione dura da 45 giorni ovvero da quando la Regione ha chiuso le discariche e da quando una volta fatta l’ordinanza a fine maggio, i conferimenti non sono mai ripresi anche rispetto ai quantitativi ordinari che avevamo quotidianamente. In questa stessa situazione ci sono tutti i Comuni della Città Metropolitana. Ve lo ripeto. Provate a colpirmi in altri modi basta che non si colpisce la città”.