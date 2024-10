Caos Rifiuti, Falcomatà: ‘Ho chiesto l’intervento dell’Esercito’

“Sono stato in Prefettura per la questione rifiuti. Vi aggiorno in diretta”.

Questo il post dell’ultimo video realizzato dal primo cittadino di Reggio Calabria sul caos dei rifiuti in città. Proprio la scorsa notte sono state incendiate diverse discariche in vari quartieri di Reggio. E solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco sono state messe in sicurezza le varie aree.

“E’ un problema che stiamo affrontando di petto mettendoci la faccia e che occupa il nostro cuore, i nostri pensieri e le nostre attività giornaliere senza sosta. Su questo non ci tireremo mai indietro dall’aggiornarvi giorno dopo giorno”.

Il sindaco Falcomatà la definisce una ‘nuova emergenza ad orologeria’.

“Probabilmente è la più importante e la peggiore almeno dal 2015 ad oggi e in Prefettura ho detto che la situazione è preoccupante dal punto di vista igienico sanitario e dell’ordine pubblico. La prima richiesta è stata quella dell’invio dell’esercito per liberare la città dalle oltre 4 mila tonnellate di rifiuti presenti in città a causa del blocco o del rallentamento di circa 45 giorni sulle discariche ed impianti regionali”.

Falcomatà chiede a gran voce la presenza dello Stato e fa un paragone con l’emergenza del 2010 della città di Napoli.

“Ricorderete il precedente di Napoli quando lo Stato intervenne attraverso l’Esercito liberando la città invasa da 1500 tonnellate di rifiuti. Lo Stato ripulì la città in pochissimi giorni e sanificò le strade. Oggi siamo in una situazione peggiore di quella di Napoli e chiediamo la presenza dello Stato”.

Un’altra richiesta è stata inoltra fatta dall’amministrazione comunale alla Regione Calabria.

“Abbiamo chiesto alla Regione aumenti di conferimenti nelle discariche. Ad oggi scarichiamo circa 100 tonnellate su Sambatello e 50 le mandiamo in Puglia ma abbiamo bisogno più del doppio dell’ordinario per togliere i rifiuti dalle strade”.

Infine la terza notizia.