Reggio, tonnellate di rifiuti dati alle fiamme. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Per tutta la notte gli uomini dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati nell’attività di spegnimento delle fiamme che hanno avvolto diverse discariche di rifiuti in città.

E anche questa mattina, i Vigili del Fuoco, hanno lavorato senza sosta per la sicurezza dei cittadini.

In particolare, tra le zone interessate: Rione Marconi, Pellaro e Ciccarello. Proprio nel quartiere di Modena sono intervenute due squadre con mezzi dei G.O.S. (automezzi speciali per il movimento terra) per poter procedere al totale spegnimento.

I Vigili di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni hanno dovuto lavorare dunque per l’intera notte a causa dei tanti roghi in città.

Reggio Calabria si trova letteralmente invasa dai rifiuti. La gente è esasperata tanto da provocare incendi a pochi passi dalla propria abitazione pur di eliminare le discariche. Le istituzioni dovranno prendere atto al più presto della situazione drammatica in cui versa la città.