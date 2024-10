Falcomatà invita la Volley Callipo, per una gara di Superlega a Reggio Calabria’

Si è svolto presso la sala Mons. Ferro di Palazzo Alvaro un incontro a cui hanno partecipato, Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, il Consigliere Regionale delegato allo Sport Giovanni Nucera, il Presidente della Volley Tonno Callipo Vibo Valentia Pippo Callipo, Il Presidente del Coni Regionale Maurizio Condipodero, il Presidente del CT Fipav RC Domenico Panuccio, l’incontro è servito per programmare una serie di iniziative sul territorio della Provincia di Reggio Calabria necessarie a promuovere lo Sport e la Pallavolo come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita ed a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di garantire uno sviluppo sempre maggiore della pratica sportiva e in questo caso specifico, della Pallavolo.

All’incontro erano presenti anche, Il DG della Volley Tonno Callipo Nico Agricola, il DS Ninni De Nicolo e il Responsabile Tecnico del CT Fipav Rc Bruno Gurnari.

Prima della fine dell’incontro, il Sindaco Metropolitano ha invitato il Presidente Callipo a valutare la possibilità di far disputare alla Volley Tonno Callipo una gara di Superlega nella Città di Reggio Calabria: “Saremo ben lieti ha detto il Sindaco, di avervi nostri ospiti, sarà l’occasione per proseguire quella scia positiva di grandi eventi sportivi iniziata lo scorso maggio con il Test Macht Italia – Australia”.