Falcomatà: “La piccola Giorgia orgoglio reggino. Porterà un pezzo di Reggio in America”

“La piccola Giorgia orgoglio reggino, grazie per le emozioni che ci ha regalato con le sue esibizioni a Ballando con le Stelle, siamo certi che presto la rivedremo calcare palcoscenici altrettanto prestigiosi”.

Commenta cosi il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà l’esibizione della piccola Giorgia Pia Gatto, la bimba di Mosorrofa, frazione collinare di Reggio Calabria, che ha concluso ieri la sua esperienza al noto programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

“Sono convinto che questa esperienza possa rappresentare per lei un ottimo trampolino di lancio – ha aggiunto il sindaco – nonostante la sua giovanissima età infatti Giorgia è riuscita a mostrare a tutti il suo straordinario talento, che in futuro non potrà che essere valorizzato. Siamo orgogliosi della sua partecipazione allo stage di New York. Dopo il palco di Rai Uno la piccola Giorgia porterà con sé un pezzo di Reggio anche negli States, e la sua città continuerà a seguirla con passione e partecipazione”.