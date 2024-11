Reggio, il sindaco Falcomatà al Tg2: ‘Il Paese si adegui alla velocità dei sindaci, si confermino i fondi del Pnrr’

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto al Tg2 Italia Europa, commentando le sfide dei Comuni italiani e la necessità di una gestione più efficiente dei fondi del Pnrr.

Falcomatà, appena eletto nell’Ufficio di Presidenza di Anci con delega ai Servizi pubblici locali, ha dichiarato:

“Chiediamo che il Paese si adegui alla velocità dei sindaci. Questa è la richiesta che viene dall’assemblea Anci che ha eletto all’unanimità Gaetano Manfredi a nuovo presidente. Chiediamo che i fondi strutturali del Pnrr , che i sindaci spendono e spendono bene, si confermino di volta in volta.”

Secondo il primo cittadino:

“L’Europa ci chiede velocità, ma non possiamo perdere mesi per un’autorizzazione. Se i sindaci si adeguano alla velocità richiesta, non possiamo permettere che le nostre città perdano tempo a causa della burocrazia.”