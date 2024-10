Falcomatà: ‘Reggio aveva bisogno di un pò di libertà”. Il bilancio del 1° giorno della fase 2

Primo giorno di fase 2 com’è andata? A fare un resoconto è il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“È stata un’emozione vedere un pò di normalità in giro per la città. Ovviamente molti hanno colto l’occasione per riappropriarsi dei luoghi del cuore. Penso al Corso Garibaldi, il lungomare, c’è chi è uscito per godere di alcuni dei nostri locali che, da oggi, offrono il servizio di asporto.

Il dibattito di questo pomeriggio si è concentrato in particolar modo sulla gente in giro. Rispetto a questo, voglio essere chiaro: è il primo giorno della fase 2, se tanta gente è uscita è perchè ne aveva bisogno. È perchè la gran parte di noi ha osservato alla lettera le prescrizioni della fase 1. Forse è normale, giusto che ci sia tanta gente in giro. Noi dobbiamo essere comprensivi, perchè è chiaro che serve un periodo di rodaggio e adattamento così come è stato per la fase 1.

Non dobbiamo farci prendere dal panico. Siamo all’inizio, dobbiamo avere l’elasticità di comprendere che la clausura di 2 mesi incide nell’animo di ognuno di noi. È chiaro che la città non potrà essere totalmente controllata. Quello che farà la differenza è il nostro senso civico.

È giusto ed importante uscire, io sono uscito ho visto però tante persone in giro ma che rispettavano il distanziamento”.