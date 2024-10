Falcomatà: ‘Reggio non è cosa vostra, ma casa nostra’

“Nei giorni scorsi nella nostra città succede qualcosa di epocale.” Apre cosi il post pubblicato sulla propria Pagina Facebook ufficiale, il Sindaco di Reggio Calabria: Giuseppe Falcomatà.

Succede che tutto questo è avvenuto perché qualcuno ha avuto il coraggio di dire basta, di ribellarsi, di dire che questa non è “cosa vostra” ma è “casa nostra”!

Succede che non è vero che denunciare non serve a nulla e chi dice il contrario è complice. Lo Stato ha dimostrato di esserci.

Succede che queste cose le dobbiamo raccontare al mondo, spiegare ai bambini nelle scuole, farne medaglie al petto per ognuno di noi.