Comunali Reggio – S’Intesi si presenta, Falcomatà: ‘In lista c’è la forza delle donne’ – FOTO

“S’Intesi nasce dall’idea di favorire un vero e concreto ricambio all’interno del consiglio comunale, perché dentro la lista non ci sono consiglieri comunali uscenti, e quindi la lista, che è una lista competitiva, che è una lista nella quale ognuno si gioca la propria chance, la propria possibilità di essere eletto in consiglio comunale, vedrà sicuramente trionfare l’entusiasmo e la freschezza delle idee”.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha partecipato alla presentazione della lista S’intesi, una delle liste civiche a sostegno della sua riconferma, non ha dubbi quando considera l’inesperienza politica un vero e proprio elemento di spinta per la lista.

S’Intesi, per lui, rappresenta la fotografia del percorso di coinvolgimento dal basso di giovani cittadini, di associazioni che in questi sei anni hanno accompagnato l’amministrazione comunale, hanno proposto idee e progetti che poi in qualche modo si sono concretizzati o comunque sono in via di concretizzazione. Ma soprattutto è la fotografia di quelle che sono state le iniziative di “S’intesi, Il villaggio delle idee” che da 3 anni a questa parte a fine agosto nelle serate estive uno spazio fisico di dibattito e di confronto di discussione e soprattutto di proposta.

“In lista ci sono persone nuove nel senso che non c’è nessun uscente. Qualcuno ha già avuto precedenti esperienze di candidatura ma nessuna mai all’interno delle istituzioni. E poi, consentitemi dire che c’è la forza delle donne che sono in numero maggiore rispetto ai maschietti e secondo me questo sarà un elemento trainante un elemento di svolta un elemento di novità”

La presentazione di S’Intesi avviene a poche ore dall’ufficializzazione del candidato di centrodestra:

“Rivolgo un grosso in bocca al lupo al candidato di centrodestra. Mi auguro che nei prossimi giorni quando la campagna elettorale entrerà nel vivo, ci sarà la possibilità di un confronto serio sui temi sui contenuti e su quella che è l’idea di città che vogliamo portare all’attenzione dei cittadini”.

Poche parole, perché il primo cittadino non intende guardare in casa d’altri preso com’è da quello che dovrà essere il suo programma elettorale. A tal proposito Falcomatà offre un’anticipazione:

“Subito dopo Ferragosto ci sarà una giornata intera di dibattito, di confronto, di discussione, dalla quale uscirà come l’altra volta il programma condiviso, concertato dal basso, che naturalmente avrà l’idea della continuità amministrativa con la correzione di quelli che sono stati gli errori ma soprattutto con il completamento del lavoro in corso”.

La lista – Trentadue nomi, in rigoroso ordine alfabetico, per la lista S’Intesi, in gran parte formata da donne:

Borgia Ilenia

Caccamo Patrizia

Calabrese Giorgio

Calabrò Rosa

Cardia Mario

Cilio Valeria

Falcone Angela

Gafà Roberta

Giordano Maria

Granillo Maria Stella

Ielo Giuseppe

Iero Ilaria

La Camera Massimo

Lacava Ermanna

Latella Domenico

Laurendi Domenico

Malara Marcantonino

Minutolo Massimiliano

Mirandoli Carmen

Muscolo Stefania

Neto dell’Acqua Emanuele

Nucera Maria

Palmenta Giuggi

Porchi Letteria detta Lilly

Quartuccio Daniele

Romeo Stefano

Sangiovanni Melina

Sinicropi Umberto

Toscano Bruno

Tripodo Martina

Votano Iolanda

Zappia Claudia