Falcomatà sul ponte tibetano di Ecolandia: “Proposta che unisce”

Con il seguente post, pubblicato su Facebook, il sindaco Falcomatà ha parlato del nuovo ponte tibetano installato al Parco Ecolandia.

NON VENITE AL PARCO DI ECOLANDIA

130 anni di storia, una scommessa di coesione continua che parte dagli anni ‘90,

un luogo di incontro e condivisione;

il luogo della coesistenza.

Ecolandia è il parco ludico ambientale ad Arghilla’ gestito dal Consorzio sempre con uno sguardo al futuro.

Non venite a Ecolandia perché è stato inaugurato questo ponte tibetano, che sembra un salto nel vuoto, ma è invece una nuova proposta che unisce.

Sta a noi decidere con quale passo attraversarlo.

Perché ognuno di noi, nella propria vita, dovrebbe essere un “ponte”:

per ricucire gli strappi, per non escludere, non isolare, per “servire”.

Ma non solo!

Non male come idea per fare una passeggiata con chi si ama, ma in effetti anche con chi non si ama.