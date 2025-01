Falcomatà: ‘Sognavo di giocare con Donadoni e Tassotti e adesso…’

"Una vetrina importante per la nostra città e per il suo legame indissolubile con il calcio"

Al Cedir di Reggio Sala Gianni Versace era presente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha prima accolto e poi accompagnato i due campioni ex giocatori del Milan Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. Il primo cittadino, qualche attimo prima del convegno su “La leadership nel calcio“, evento collegato alla mostra “Il Calcio è arte“, ha rilasciato una breve dichiarazione:

Leggi anche

“Da piccolo sognavo di giocare un passo indietro a Donadoni e accanto dall’altro lato con Tassotti. Sono contento di accoglierli a questo punto come sindaco per questo primo incontro delle sei conferenze per la mostra “Il Calcio è arte” nella convizione e la consapevolezza che il calcio può dare con il suo linguaggio universale per affrontare temi che possano consentire ai ragazzi di parlare di leadership, solidarietà, contrasto al razzismo, la povertà alimentare, insomma tutte le tematiche che a partire da oggi affonteremo fino al 3 marzo. Oltre a essere una vetrina importante per la nostra città e per il suo legame indissolubile con il calcio”.