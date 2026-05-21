Reggio, Casa Riformista chiama Faraone: incontro a tre giorni dal voto

Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Sera, commissario provinciale di Italia Viva. Previsti gli interventi di Gabriella Andriani, segretario provinciale PRI, Giovanni Milana, segretario provinciale PSI, e Giovanni Muraca, candidato presidente della seconda circoscrizione

A tre giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, Casa Riformista porta a Reggio Calabria l’onorevole Davide Faraone, parlamentare e vicepresidente nazionale di Italia Viva.

L’incontro è in programma giovedì 21 maggio, alle ore 19, nei locali della Stella Marina, in via Vecchia Pentimele 1. Faraone incontrerà candidati e simpatizzanti della lista Avanti Casa Riformista, che riunisce PSI, Italia Viva e Partito Repubblicano Italiano.

Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Sera, commissario provinciale di Italia Viva. Sono previsti gli interventi di Gabriella Andriani, segretario provinciale PRI, Giovanni Milana, segretario provinciale PSI, e Giovanni Muraca, candidato presidente della seconda circoscrizione.

I lavori saranno coordinati e moderati da Mimmo Mallamaci. All’iniziativa parteciperà anche il candidato sindaco del centrosinistra Domenico Battaglia.

L’appuntamento si inserisce nella fase finale della campagna elettorale, con le coalizioni impegnate negli ultimi incontri pubblici prima del silenzio elettorale e del voto.