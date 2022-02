Fare Verde ripulisce la spiaggia di Catona: 'Le istituzioni fanno orecchie da mercante'

"A un anno esatto di distanza, eccoci di nuovo nella splendida spiaggia della Marinella di Catona con gli altri componenti di Fare Verde, perché il mare si ama (e si difende) tutto l’anno, anche nei mesi in cui non ci “serve”. Purtroppo a nulla sono valse le nostre segnalazioni riguardo le condizioni vergognose in cui versa questo tratto di spiaggia che, almeno sulla carta, ricade in area Sic (Sito di Interesse Comunitario) e quindi dovrebbe essere protetto in quanto molto raro e prezioso dal punto di vista ambientale".