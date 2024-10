La Farmacia Pellicanò Reggio Bic presenta il secondo “Memorial Damiano D’Anna”

Il 28 e 29 settembre si terrà la seconda edizione del “Memorial Damiano D’Anna” una due giorni dedicata al ricordo di una persona che tanto ha fatto per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, venuto a mancare troppo presto, ma che ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva e sociale.

Dopo il grande successo della passata edizione, il Memorial ritorna con un programma ancora più ricco, confermandosi un momento di aggregazione, sport e non solo. L’evento si terrà in piazza a Gambarie d’Aspromonte, e coinvolgerà amici, familiari e tutti coloro che hanno conosciuto Damiano, in una manifestazione in cui lo sport si fonde con la memoria e l’affetto.

In occasione del trentennale del Parco dell’Aspromonte la Reggio BiC organizza il IV Trofeo BIC “II° Memorial Damiano D’Anna” con la partecipazione degli atleti della Farmacia Pellicano’ RC BiC iscritta per il quinto anno consecutivo al Campionato di serie A, basket in carrozzina per tutti e tante altre attività.

Il “Memorial Damiano D’Anna” rappresenta non solo un’occasione per fare sport e divertirsi, ma soprattutto per tenere viva la memoria di una persona che ha lasciato un’eredità di valori positivi nella nostra comunità.

Vi invitiamo a partecipare numerosi per rendere omaggio a Damiano e trascorrere insieme una giornata di sport e solidarietà.