La Farmacia Pellicanò si conferma Main Sponsor della Reggio Calabria Basket in Carrozzina

Diffusione della cultura dello sport come fattore di crescita e sviluppo per l'individuo e la collettività

Per il terzo anno consecutivo viene rinnovato l’accordo tra le parti che portano avanti un progetto in condivisione, basato sull’inclusione sociale e sul benessere. La Farmacia Pellicanò, che rappresenta anche il Title Sponsor del club, è una componente importante per la società reggina ed ha deciso ancora una volta di essere al fianco di questo importante progetto sportivo e sociale, supportandone tutte le attività, dentro e fuori dal campo.

La Reggio Calabria BIC si afferma entusiasta per il rinnovo di quello che non è un mero accordo di sponsoring ma una liaison consolidata, tesa alla diffusione della cultura dello sport come fattore di crescita e sviluppo per l’individuo e la collettività.