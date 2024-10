Fase 2, Conte: ‘L’Italia che vogliamo è più verde, digitale e inclusiva’

Nuova conferenza stampa per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha ricevuto dopo tre lunghi mesi i giornalisti a Montecitorio. Nel suo discorso durato non più di dieci minuti Conte ha reso onore agli enti locali, e quindi alle regioni, responsabilizzando in qualche modo le fughe in avanti di alcuni. Per questo il presidente del Consiglio comincia l’incontro coi giornalisti proprio parlando della leale collaborazione con le Regioni, sottolineando il lavoro che si sta già facendo per far applicare e rispettare le regole di distanziamento in tutte le attività economiche e sociali. “È per questo – dice – che le abbiamo coinvolte, e che hanno già elaborato protocolli, che insieme alle linee guida nazionali, serviranno a garantire a tutti noi condizioni di sicurezza in tutte le attività che svolgeremo in questa fase 2”

Stiamo affrontando un Rischio calcolato

“È per questo che l’abbiamo coinvolte e che hanno già elaborato protocolli e linee guida nazionali nella consapevolezza che lo dico molto sinceramente che la curva epidemiologica potrà tornare a salire. Guardate, i nostri principi rimangono gli stessi, sono i nostri valori. Quindi, il primo tra tutti, la tutela della vita e della salute dei cittadini. Sono principi, valori non negoziabili, ma li dobbiamo declinare diversamente in questa fase due. Stiamo affrontando questo rischio e dobbiamo accettarlo, altrimenti non potremmo mai ripartire. Dovremmo aspettare il momento della scoperta e della distribuzione del vaccino, e non ce lo possiamo permettere: ci ritroveremo con un tessuto produttivo sociale fortemente danneggiato”.

I principali contenuti nel nuovo decreto legge e del nuovo dpcm

Da lunedì ci si sposterà all’interno della regione senza nessuna limitazione quindi stop alle autocertificazioni. Questo significa uscire di casa senza più dover giustificare lo spostamento. Si potrà andare dove si vuole, in un negozio, in montagna, al lago, al mare… Riprende insomma anche la vita sociale. Riprendono gli incontri con gli amici, anche se rimane naturalmente il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus. Identiche limitazioni anche per chi è in quarantena e per chi ha sintomi riconducibili al Covid 19 e dovrà rimanere a casa. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici.

Anche in questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro e anche portare sempre con sé la mascherina che, peraltro, va indossata obbligatoriamente in alcuni specifici luoghi e in ogni caso sempre al chiuso o anche all’aperto ad esempio in una strada particolarmente affollata o in presenza del rischio o l’impossibilità di rispettare le distanze.

Ci si potrà spostare da una regione a un’altra per i motivi già noti: per esigenze lavorative e motivi di salute. Conte ha spiegato che questi spostamenti interregionali rimarranno limitati fino al 3 giugno. E solo in prossimità di questa scadenza si valuterà, col conforto degli esperti, se i dati continueranno ad essere incoraggianti, di allentare ancor di più le limitazioni. Quindi, anche nella prospettiva positiva, dal 3 giugno si potrà tornare a muoverci in tutta Italia da una regione all’altra senza limitazioni. Sempre dal 3 giugno sarà possibile spostarsi anche all’interno degli stati dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia e questo – dice un ottimista Conte – favorirà le premesse per una ripresa anche nel turismo.

Le aperture e il cronoprogramma

Per quanto riguarda le attività economiche, le attività sociali, che da lunedì 18 maggio potranno riprendere, Conte ricorda che riapriranno i negozi di vendita al dettaglio: