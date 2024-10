Coronavirus, Boccia alle Regioni: ‘Lavoriamo gomito a gomito e si riaprirà più velocemente’

Sono queste le parole del Ministro Francesco Boccia intervenuto, questa mattina, a Rai News.

“Le prime due settimane di maggio saranno di studio territorio per territorio. Tutto dipende dall’evoluzione dei contagi e dalla tenuta dei sistemi territoriali sanitari. Tutto quello che non c’era nel momento in cui è scattata l’emergenza ora c’è ma può non bastare, mi riferisco alle terapie intensive, a quelle sub-intensive, ai Covid hospital, alle strutture per ospitare coloro che, essendo positivi, non possono stare in casa perché magari vivono in alloggi molto piccoli. Insomma, questi servizi devono essere correlati alla curva dei contagi”.