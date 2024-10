Fase 2, verso la ‘normalità’. Da oggi riaprono altri negozi ed attività

Una buona notizia per tutti gli italiani e per alcuni particolari settori

Un altro graduale passo verso la normalità.

Da oggi, sei maggio, alzano la saracinesca altre attività commerciali e produttive.

In particolare: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di toelettatura degli animali da compagnia.

Lo hanno deciso congiuntamente il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri aggiornando gli allegati del Dpcm del 26 aprile 2020.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista per mercoledì 6 maggio 2020 entra dunque in vigore il provvedimento che decreta la riapertura dei negozi di biciclette: una correzione in corsa, arrivata dopo l’inizio della Fase 2, che ha recepito le istanze degli operatori del settore e soprattutto le sollecitazioni di Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

QUI IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO