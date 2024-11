Fatti di Musica 2014: tutto pronto per il ferragosto d’autore con Pino Daniele e la sua eccezionale band a Diamante.

Tutto pronto a Diamante per l’attesissimo concerto di Pino Daniele con la sua band della sera di Ferragosto nel suggestivo scenario del Teatro all’aperto dei Ruderi di Cirella, splendida struttura incastonata su un piccolo promontorio con vista mozzafiato sul Tirreno cosentino, evento clou di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, la ventottesima edizione della rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna.Tra i resti dell’antica Cirella (il castello costruito dal principe Caraffa nel 1600, il convento di San Francesco del 1500 e i ruderi della Chiesa di San Nicola Magno), Pino Daniele arriverà con la sua eccezionale e affiatata band di splendidi musicisti: Rino Zurzolo, contrabbasso, Daniele Bonaviri, chitarra classica, Elisabetta Serio, pianoforte, Alfredo Golino, percussioni.Questa di Diamante è l’unica data in Calabria del tour di Pino Daniele, in attesa che l’amatissimo cantautore e musicista partenopeo approdi il prossimo 1 settembre all’Arena di Verona, dove i suoi quarant’anni di carriera saranno festeggiati da tutta la band che l’accompagnò nel 1980 nello storico tour “Nero a metà” e da numerosi ospiti speciali, tra cui Fiorella Mannoia, Elisa, Emma, Massimo Ranieri e Mario Biondi. Il concerto del 15 agosto a Diamante inizierà alle ore 21.30. I biglietti sono disponibili nei punti abituali e Ticketone e, nel giorno del concerto, anche presso la biglietteria del Teatro a partire dalle ore 18.Tantissimi i fan campani che seguiranno il loro beniamino in questo concerto a Diamante, una delle loro mete estive preferite. Insieme ai suoi musicisti, Pino Daniele eseguirà i grandi successi della sua storia musicale, che è anche storia della canzone d’autore italiana, in una versione inedita, intima e, certamente, ancora più accattivante ed emozionante, in cui le vibrazioni della sua voce e le corde della sua chitarra illumineranno il cielo di Ferragosto con le sue uniche e inimitabili melodie latin blues. Nella scaletta non mancheranno i due brani inediti inseriti nella special edition di “Nero a meta”, lo storico album rimasterizzato e pubblicato a inizio giugno. “Sarà una grande festa ad un grande artista – dice Ruggero Pegna presentando l’evento – un concerto speciale per una serata ricca di emozioni, un Ferragosto certamente indimenticabile per tutti coloro che amano Pino Daniele, la sua musica e la sua poesia; per la mia rassegna sarà un’altra notte da incorniciare!”. “Fatti di Musica” è realizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, della Comunità Europea e della Camera di Commercio di Catanzaro. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 e al sito internet www.ruggeropegna.it. (Prevendite autorizzate dei biglietti – DIAMANTE: Suoni e Ultrasuoni, corso Vittorio Emanuele, tel. 0985876078; Bar La Piazzetta Cirella, via Vittorio Veneto, tel. 3299769273, Accademia Italiana del Peperoncino, via Benedetto Croce, tel. 098581130; AMANTEA: Bar Santina, via Regina Margherita, tel. 098241135; BELVEDERE M.: Foto Cappellani, via G. Fortunato, tel. 0985849454; CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, tel. 0961741000; CETRARO: Romano Multistore, via Amalfi, tel. 098292318; COSENZA: Inprimafila, via Alimena, tel. 0984795699; LAMEZIA T.: Bar Ferrise, corso Nicotera, tel. 0968446002, Uffici Pegna, c.so Nicotera 237, tel. 0968441888, Tabacchi Grand Hotel Lamezia, Stazione Centrale; MAIDA:Giochi e Scommesse, Centro Commerciale Due Mari 1° piano; PAOLA: Bar Zurigo, corso Roma, tel. 0982589442; PRAIA A MARE: Camarillo dischi: via P.Longo 28, tel. 0985777207; SCALEA: Bar pasticceria De Chiara: Piazza Caloprese 22, tel. 098520270 . Altre Prevendite (Ticketone): CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini, tel. 098127084; CATANZARO: Media World, viale Emilia, tel. 0961719511; Tabacchi Rotundo, via della Stazione (Sala), tel. 0961752097, Poste Shop Catanzaro Centro, p.zza Rossi, tel. 0961503296; COSENZA: Poste Shop, via Veneto, tel. 0984819313; GIOIA TAURO: Travel Street, via Sicilia, tel. 096652802; REGGIO C.: Media World, via Nazionale, tel. 0965738211, Poste Shop Reggio Centro, via Miraglia, tel. 0965315379; RENDE: Media World, Centro Metropolis, tel. 0984848111 e in tutti i punti Ticketone in Italia).