Fatti di musica estate 2014 entra nel vivo: stasera Loredana Bertè, il 15 Pino Daniele a Diamante.

Con quattro attesissimi live entra nel vivo “Fatti di Musica Radio Juke Box Estate 2014”, la parte estiva della ventottesima edizione della rassegna del live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, che presenta e premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei migliori live d’autore di ogni stagione, in fase di svolgimento in Calabria. Dopo la splendida apertura di ieri sera con Micaela, la giovane reggina salita sul podio del Sanremo 2011 con “Fuoco e cenere”, questa sera sul palcoscenico di Zungri, località turistica vicino Tropea, arriverà un mito della canzone italiana: l’esplosiva Loredana Bertè con la sua Banda Bertè e special guest Aida Cooper. Il concerto di questa sera della Bertè inizierà alle 22.00 e sarà ad ingresso libero. Domani nell’ Anfiteatro di Palmi, grande attesa anche per l’unica data in Calabria degli Afterhours, lo storico gruppo rock che sarà premiato come “Migliore band rock italiana” per il tour “Hai paura del buio?”, seguito alla riedizione dell’ epico album del 1997. La band di Manuel Agnelli, voce e chitarre, Giorgio Prette, batteria, Giorgio Ciccarelli, chitarre, Roberto Dell’Era, basso, Rodrigo D’Erasmo, violino, Xabier Iriondo, chitarre, salirà sul palcoscenico di “Fatti di Musica” alle 21.30 (Biglietti al prezzo di € 22,50 nei punti abituali e Ticketone). Giorgio Prette, batterista del gruppo, presenta così il concerto: “Raccontiamo e abbiamo raccontato tante cose, soprattutto i vari contesti storici e sociali nei quali abbiamo vissuto. I nostri dischi sono sempre figli di un determinato periodo. Pertanto è difficile individuare un tema costante, perché nel corso degli anni la storia cambia in continuazione e, ovviamente, cambiano anche le condizioni. Abbiamo scelto di proporre un tour estivo di ‘Hai paura del buio?’ – conclude Prette – perché si tratta di uno degli album di maggiore successo della nostra storia, che ha goduto di importanti riconoscimenti. Un buon motivo per essere a Palmi? Vi faremo divertire!”.Mercoledì 6 agosto, la prestigiosa kermesse del live d’autore presenterà il concerto di Caparezza nella grande Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido. Il geniale cantautore e musicista pugliese arriverà con l’unica data in Calabria del suo spettacolare “Museica Tour”, che prende il titolo dall’ultimo album subito balzato ai vertici di tutte le classifiche. Un concerto-spettacolo che, proprio a Catanzaro, riceverà il “Riccio d’Argento” per il “Miglior Live d’Autore dell’anno”, il principale riconoscimento di “Fatti di Musica. L’imponente palcoscenico coperto che lo ospiterà avrà anche megaschermi a led e un’enorme scenografia. Numerose le invenzioni sceniche che, nello stile di Caparezza, accompagneranno i vari brani. Non risparmia elogi la motivazione del prestigioso premio di Fatti di Musica: “Col suo stile unico Caparezza presenta un live straordinario per originalità e contenuti artistici e musicali, ricco di suoni, storie, visioni, richiami al mondo dell’arte, pensieri e punti di vista. Museica, ispirato all’omonimo album, è un concerto che esalta la creatività della canzone d’autore italiana e la capacità di fondere musica, parole, immagini e testi in modo geniale, con uno sguardo sempre attento al sociale e un allestimento da grande evento musicale, coinvolgente e sorprendente: un concerto entusiasmante che l’estro di Caparezza trasforma in un autentico spettacolo d’autore.”.Alla vigilia del suo arrivo, anche Caparezza presenta con la solita ironia il suo concerto: “Torno con gran piacere in Calabria e stavolta lo faccio con uno spettacolo estetico. Sul palco ci saranno scenografie ed oggettoni che richiamano il mondo dell’arte pittorica a cui è ispirato tutto il mio nuovo album e faranno da cornice alla consueta energia del mio live. Musica, teatro e pittura. Per il futuro punto alla danza, in particolare al tip-tap.”. Poi, a proposito dei Bronzi di Riace, dice: “Per vederli ho fatto una lunghissima fila e, poi, non hanno neppure cantato! Ripensandoci potrei riscrivere un mio pezzo e intitolarlo: ‘Stanco e bronzo’. Fisicamente io e i Bronzi siamo simili, dal mento in su, ma non scriverei mai una canzone sulla mia prestanza fisica, sarebbe immodesto. Forse potrei concentrarmi sulla figura del mare mettendo in risalto la sua avidità, dato che vorrebbe tutti i tesori per sé. Sarebbe perfetto per controbilanciare le innumerevoli canzoni smielate e romantiche che gli hanno dedicato”. Dopo Afterhours e Caparezza, la carovana della rassegna è attesa il 15 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante per il gran concerto di Ferragosto di Pino Daniele con la sua band acustica: Rino Zurzolo (contrabbasso), Daniele Bonaviri (chitarra classica), Elisabetta Serio (pianoforte) ed Alfredo Golino (percussioni). . I biglietti per assistere al concerto di Caparezza, al prezzo di € 18 compreso diritti di prevendita, sono disponibili nei punti abituali e Ticketone. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 e al sito ufficiale dell’organizzazione www.ruggeropegna.it. “Fatti di Musica” è realizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, della Comunità Europea e della Camera di Commercio di Catanzaro. (PREVENDITE AUTORIZZATE BIGLIETTI: CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, Bar Cremino, piazza Garibaldi Catanzaro Lido; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita; BELVEDERE: Foto Cappellani, via G. 