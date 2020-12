Si è spenta Fausta Ivaldi: cittadina del mondo, innamorata di Reggio Calabria

Il 2020 è stato un anno di grandi perdite. A queste si aggiunge anche Fausta Ivaldi, che è venuta a mancare questo pomeriggio, mercoledì 30 dicembre 2020.

Solamente pochi giorni fa, sul suo profilo la scrittrice, in merito alle festività ancora in corso aveva scritto:

Sono queste le ultime parole della donna che ha amato profondamente Reggio Calabria e tutta la sua comunità.

È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

"Reggio Calabria oggi perde una grande persona. Una donna forte, energica, sensibile e volitiva, una donna che ha dedicato il suo impegno a dare voce ai più fragili. Piemontese di nascita, per lunghi anni ha lavorato nelle realtà più povere dell'Africa e dell'America Latina, dedicando il suo impegno a progetti di cooperazione internazionale per il sostegno alle comunità locali, prima di tornare in Italia e stabilirsi a Reggio Calabria, dove ha continuato ad operare al fianco degli ultimi, impegnandosi personalmente nel contesto del Centro Comunitario Agape "Don Italo Calabrò" al fianco di donne sole con figli minori o in contesti di violenza e disagio sociale".