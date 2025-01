Reggina, Trocini: ‘Vittoria pesante per tanti motivi. Loro mezzo tiro in porta’

Una vittoria preziosa nella gara di recupero contro il Favara e la Reggina sale ancora in classifica avvicinandosi ancor di più a Sambiase e Siracusa. Tre gol segnati e come al solito tanti altri quelli mancati. Mister Trocini ai microfoni di radio Febea: “Bravissimi i miei ragazzi, non era facile per tanti motivi soprattutto quando hai un solo risultato a disposizione e poi si arrivava da una gara tirata e venti ore di pullman. Il primo tempo dovevamo chiuderlo con tanti gol di vantaggio e invece è finito ingiustamente in parità e con mezzo tiro in porta degli avversari.

C’era molto nervosismo negli spogliatoi per cose non digerite rispetto a quelle che sono state le decisioni dell’arbitro. Falli clamorosi non fischiati, ammonizioni solo per i nostri. Non ha avuto per nulla in pugno la situazione. Siamo stati veramente bravi, volontà massimali e la voglia di giocarsi sempre tutto. Ci sono state importanti risposte anche da chi è entrato. Sono felice per Dall’Oglio, il ragazzo si sta mettendo a disposizione e sta facendo di tutto per mettersi in condizione.

Ingegneri ha avuto un problema muscolare e speriamo di averlo fermato in tempo, Capomaggio è un difensore sul quale mi sono informato e ho avuto ottime referenze, grande fisicità, impatta benissimo in area. Fa due ruoli (ride)… Ce la giocheremo fino alla fine”.