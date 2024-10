La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Calabria in grande crescita

Alla fine di una splendida stagione ricca di tanti successi si tirano le somme: la convocazione nella Nazionale di Pallanuoto di un nostro giovane atleta lametino GianVittorio Longo della ACLI Arvalia Lamezia; un record italiano di categoria nei 50 dorso ad opera della reggina Aurora Esabotini della Società Italica Sport; l’ ottima collocazione delle nostre società agli ultimi Campionati Italiani Assoluti che trovano nella Polisportiva Team 14 la società di punta calabrese per il punteggio di squadra ottenuto.Mai come quest’anno tantissime medaglie provenienti dai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto e dai Campionati Regionali ottenute da tutte le società operanti sul territorio e dai loro atleti: Valerio dell’Osso della Andrea Maria (RC), Gianvittorio Longo della Società Acli Arvalia Lamezia, Aurora Esabotini e Morabito Rebecca della Società Italica Sport (RC), Bonvegna Manuela, Ditto Francesco, Palumbo Giovanni e Porcino Rita Ester della Polisportiva Team 14 (RC)Il Delegato regionale FINP Calabria Marrara così dichiara: “Grande stagione quella appena conclusasi. C’è grande fermento da parte del territorio. Tanti successi ci fanno ben sperare per il futuro. Ma dietro tanti successi ci sono gli enormi sforzi delle società, dei tecnici, degli atleti e delle famiglie sempre pronti ad alzare l’asticella e che ringrazio personalmente per quanto fatto. Il lavoro infaticabile del movimento paralimpico calabrese sta dando frutti insperati che fino a qualche anno fa erano impensabili. La Calabria è protagonista nel mondo del nuoto e della pallanuoto paralimpica”.Dello stesso parere, anche, Antonello Scagliola Presidente Comitato Paralimpico Calabria che così dichiara:” I successi non arrivano per caso, si sta raccogliendo quanto ben seminato. Il lavoro della FINP e di Marrara è un lavoro fatto con passione e dedizione, improntato alla cura delle persone prima che degli atleti, un lavoro che ha portato Marrara a ricoprire un’ importante incarico federale come referente nazionale della formazione della federazione più medagliata di tutte” continua Scagliola ” questi traguardi sono dei punti di partenza non di arrivo. AD MAJORA FINP Calabria”