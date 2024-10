Federazione Italiana Nuoto Paralimpico: Maurizio Marrara responsabile nazionale SIT

I vertici nazionali della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico presieduti da Roberto Valori durante il consiglio Federale del 16 febbraio 2022 ratificano l’incarico di responsabile del Settore Istruzione Tecnica a Maurizio Marrara delegato FINP Calabria e membro di Giunta CIP Calabria. È la prima volta che giunge in riva allo stretto ed in calabria un incarico così prestigioso legato alla formazione Paralimpica.

E’ una grande soddisfazione – dichiara Marrara – un tale riconoscimento ha per me, che ho sempre creduto nella formazione, un grandissimo valore. Partiamo subito con grande entusiasmo per questa avventura. ll futuro di ogni sport passa dalla formazione. Qualità della formazione è sinonimo di tecnici preparati e di atleti sempre più competitivi nel panorama mondiale.