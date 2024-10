Sinergia tra Federazione Italiana Vela e Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Sin dal 2017 la Federazione Italiana Vela, con i suoi Circoli e con il Consigliere Nazionale Avv. Fabio Colella hanno sollecitato il passaggio del Porto di Reggio Calabria nella Autorità Portuale.

Sembrava che il Ministero delle Infrastrutture avesse dimenticato che esistesse il Porto di Reggio Calabria, ben ultimo nell’entrare nella organizzazione di gestione della realtà portuale.

In tutti questi anni si riconosceva alla Autorità Portuale la possibilità di sostenere lo sviluppo con una gestione manageriale e con una visione programmatica che potesse essere da volano, anche, per gli eventi sportivi con forte impronta turistica legati alla vela, alla nautica e al diporto.

Nel corso di questo ultimo quinquennio il Consigliere Nazionale FIV avv. Fabio Colella, forte di una esperienza nazionale a tutto campo e responsabile del settore Grandi Eventi della FIV, ha proposto di inserire nella programmazione la presenza istituzionale dei Circoli all’interno dell’attività turistico diportistica.

“Sino ad oggi l’Autorità dello Stretto ha proceduto al recupero degli spazi nelle Aree di pertinenza portuale, demolendo insediamenti che sembravano impossibile rimuovere. La richiesta della Federazione Italiana Vela, nello spirito collaborativo che ci caratterizza in tutta Italia– ha aggiunto il Consigliere FIV avv. Fabio Colella– sono state prese in esame dalla Autorità Di Sistema dello Stretto e dal suo Presidente, per conciliare i grandi eventi turistici con lo sviluppo del Porto.

E’ imprescindibile che il Porto di Reggio divenga un luogo pieno di servizi, infrastrutture, pulizia e riqualificazione urbana. Non bisogna dimenticare che ormai tutta l’area è inglobata nella parte più bella e interessante della città.

Su questa strada ci si muove in sinergia, con una collaborazione a lungo termine e con questo spirito si deve creare la possibilità concreta di sviluppo per il capoluogo e per la sua provincia.”

Il Porto della Città di Reggio Calabria, per come presentato anche alla BIT di Milano in questo mese, ha una forte connotazione turistica che certamente deve tener conto dello sviluppo del turismo sportivo legato agli sport di mare.

Finalmente, stiamo per riavere un porto che potrà essere al servizio della città e dei suoi eventi più importanti, occorre, certamente, dare merito che il cambio di gestione e di visione, ha portato un notevole cambiamento che si vedrà sempre più nei prossimi anni. Al dott. Mega e a tutto il suo staff va riconosciuto l’instancabile lavoro e l’abbattimento di anni di inoperosità di chi avrebbe continuato a non gestire e/o a gestire sfavorevolmente il porto di Reggio Calabria.