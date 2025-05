Reggio, al via il concorso di idee ‘Federico Genoese’ rivolto a giovani studenti

Un’opera grafica per onorare Federico Genoese: l’Amministrazione coinvolge i giovani artisti reggini in un progetto culturale

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato l’atto di indirizzo proposto dal settore “Istruzione, Sport, Politiche Giovanili Partecipate” per l’istituzione del concorso di idee intitolato a Federico Genoese, storico benefattore della città. Il concorso, riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale “Preti – Frangipane”, è finalizzato alla realizzazione di un’opera grafica originale e inedita che rappresenti il ritratto di Federico Genoese. L’opera verrà collocata nell’atrio della Scuola dell’infanzia comunale “F. Genoese”, in via Aschenez, in sostituzione del busto attualmente trasferito alla Pinacoteca Civica.

Un omaggio artistico al filantropo reggino

Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende celebrare la figura di Federico Genoese, nobile filantropo che, con il suo lascito testamentario del 1848, contribuì alla realizzazione di importanti opere pubbliche, tra cui proprio l’asilo a lui intitolato. Il concorso rappresenta un’occasione per stimolare la creatività e valorizzare il talento dei giovani artisti reggini, offrendo loro la possibilità di applicare concretamente le competenze acquisite durante il percorso scolastico. L’opera vincitrice sarà selezionata da una Commissione appositamente costituita, e allo studente autore sarà assegnato un premio in denaro. L’Amministrazione contribuirà, inoltre, alle spese necessarie per l’acquisto dei materiali artistici destinati alla realizzazione dei lavori.