Stavolta è toccato a Pippo Inzaghi. Cassano: ‘Sapeva giocare a calcio? Alla carlona’

Protagonista da qualche anno nella Bobo Tv con Vieri, Adani e Ventola, Antonio Cassano non ha mai risparmiato critiche ed anche pesanti verso molti personaggi importanti del mondo calcistico. Nel corso del suo intervento a “Muschio Selvaggio“, dialogando con Fedez e parlando di Pippo Inzaghi, l’ex giocatore tra le altre di Milan ed Inter, ha risposto alla considerazione secondo cui chi mette la palla in rete è un grande giocatore: “Inzaghi sapeva giocare a calcio? Come? Che modo era? Era alla carlona. Giocava con dei fenomeni. Gli mettevano la palla, e una volta di stinco, una volta di braccio… vai a vedere i gol che ha fatto“.

A quel punto Fedez, cercando di minimizzare, ha rivolto un saluto al tecnico: “Salutiamo Pippo, numero uno“. Cassano non si è accontentato del primo intervento ed ha ribadito: “Numero uno di cosa? Non si sa… Ti salutiamo“.