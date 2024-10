‘Ciao Lorena, Dasà ti saluta’: l’iniziativa di un Comune calabrese – FOTO

Ecco come la comunità calabrese ha deciso di salutare la giovane Lorena

“Anche Dasà si veste a lutto“.

È questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook del Comune in provincia di Vibo Valentia. La comunità di Dasà ha deciso di ricordare la giovane uccisa nei giorni scorsi in provincia di Messina. Un lenzuolo bianco appesa al balcone del palazzo in cui risiede l’amministrazione comunale.

“Dasà i unisce al dolore che ha colpito la famiglia Quaranta e la comunità di Favara. Compiangiamo la perdita della giovane Lorena. Che la Terra le sia lieve“.

