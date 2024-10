Reggio, Commissioni pari Opportunità: ‘Cordoglio per femminicidio di Lorena Quaranta’

La Commissione Pari Opportunità della Città di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore della famiglia per il femminicidio della giovanissima Lorena Quaranta, studentessa dell’Università di Messina.

È stato sottolineato più volte e da più parti che la condizione emergenziale in cui ci troviamo non sta facendo altro che aumentare il rischio di violenze dentro le mura domestiche.

È proprio in questo contesto che siamo chiamate tutte e tutti ad interrogarci, sia a livello locale che nazionale e internazionale, trattandosi di una piaga purtroppo diffusa e capillare.

Urgono azioni ancora più incisive e concrete di quelle ad oggi attuate, che possano aiutare e sostenere le donne vittime di violenza e che possano, per quanto possibile, intervenire, ancor prima che la violenza e l’abuso avvengano, in quel tessuto che ne è terreno fertile.

Sarebbe auspicabile, alla luce degli ultimi fatti e considerando il territorio entro il quale viviamo e operiamo, un’azione di concerto tra le due Amministrazioni in riva allo Stretto, che possa dare un chiaro segnale di vicinanza e sostegno alle donne ancora più in difficoltà in questo momento di forte crisi sociale.

Ribadiamo nuovamente che è sempre attivo, 24h su 24h, il numero 1522 a sostegno delle donne vittime di violenza anche durante l’emergenza covid-19 e che è possibile anche scaricare l’app sul proprio smartphone che consente di collegarsi con le operatrici antiviolenza e di azionare in maniera immediata i dispositivi di emergenza.