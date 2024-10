Fenice Amaranto ancora senza allenatore. Tutto tace sulla richiesta di rinvio

C'è da costruire la squadra con gli obblighi per gli Under

Continua il toto allenatore in casa de La Fenice Amaranto. Tra i confronti avuti c’è anche quello con Ivan Franceschini, ex giocatore della Reggina, lo scorso anno tecnico della Primavera, ma anche profondo conoscitore della categoria. Al momento non si registrano novità, anche se la società ha comunicato attraverso le interviste rilasciate negli ultimi giorni, di aver fissato entro mercoledi 13 la data ultima.

Nel frattempo si attendono notizie riguardo la richiesta di rinvio per l’inizio della stagione degli amaranto. Il termine ultimo scadrà mercoledi alle ore 19,00. C’è da costruire anche l’organico ricordando che all’interno dello stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento le società dovranno schierare dal primo minuto almeno un nato dal 1.1.2003, due nati dal 1.1.2004 e un nato dal 1.1.2005.

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata.