Fenice Amaranto: il D. T. Bonanno sul nome dell’allenatore, il budget e gli obiettivi

Intervento del direttore tecnico de La Fenice Amaranto Pippo Bonanno a “Momenti Amaranto” in onda su Videotouring, Passaggi sul calciomercato, il centro sportivo S. Agata, ma anche la questione tecnica ed il budget.

Allenatore e budget

“Trocini? La questione allenatore la chiuderemo in uno, due giorni. Il budget è quello indicato nel business plan, è pubblico. 1,8 milioni di euro, cifra importante che ci consente di fare un’ottima squadra. Avremo delle difficoltà iniziali, ma puntiamo a fare un campionato di vertice. In quattro anni vogliamo portare la Reggina dove merita e dove o era già. Per quello che riguarda i giovani ci stiamo confrontando con Napoli e Sassuolo, ma non facciamo nomi. Non c’è dubbio che si lotterà per la parte alta della classifica, mi assumo la responsabilità di quello che ho detto. Oggi abbiamo tanti contro, ma vorremmo essere giudicati per i risultati, sono quelli che determinano la storia in positivo o in negativo. E’ facile fare proclami, rispettarli meno, noi puntiamo ai fatti”.