La Fenice Amaranto, Minniti: ‘Per me si avvera un sogno’

Qualche ora dopo la conferenza stampa del sindaco f.f. Brunetti che ha ufficializzato l’assegnazione all’Asd La Fenice Amaranto, società prescelta dopo la manifestazione d’interesse, tocca ai diretti interessati presso l’E’ Hotel parlare con i giornalisti. Le prime parole del presidente Minniti: “Quello che posso dire è che siamo abituati a lavorare. passione per il lavoro e per il territorio, per me si avvera un sogno. Cercheremo di trasmettere le competenze acquisite, la professionalità“.